湖人今爭第17冠 占士：未封王不言休

湖人於香港時間今早9時與熱火合演NBA總決賽第5戰，只要取勝便可相隔10年重奪總冠軍，看齊塞爾特人以17冠成為史上最多冠軍的球隊之一。即使登頂只差一步，勒邦占士稱任務尚未完成：「到了這階段，我已不再關心是否睡得足夠，我可以在完季後慢慢休息，但一日未贏冠軍，我都不想休息。當我完成今季的任務後，便可以睡足8小時，休閒地做自己想做的事。」

迪加積料續缺陣 央視宣布復播NBA

軍情方面，熱火主力控衛迪加積自總決賽傷出後養傷至今，料今仗趕及復出的機會不大，20歲新星泰萊希路料續頂替其位置擔正。

去夏由金州勇士轉投布魯克林籃網的球星杜蘭特，雖因傷今季無緣為新東家上陣，但32歲的他昨受訪時透露，有意在該隊戰至退役。至於聯盟昨公布年度最佳總管，由曾擔任籃網主帥的快艇總經理法蘭克首奪此獎項。

另外，侯斯頓火箭總經理莫利在去年發表撐港言論，之後觸發中國抵制NBA。央視昨在節目中宣布，今早復播總決賽第5仗。該台發言人稱是正常轉播安排，並稱NBA今年初努力支援中國人民抗擊疫情。