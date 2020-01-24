英超入球騷 歸功新援夾戰術 VAR改判詐糊居多 無關備戰倉卒

文：陸奇

之所以說VAR應該不是製造入球的推手，其中一大原因是參考五大聯賽近季場均入球（見表），都發現各地使用VAR的首季，入球數字都較前一季低，即使那跌幅稱不上非常顯著。這就要想一下VAR對球賽帶來了什麼影響：禁區犯規經重播放大，連同手球條例，確實令12碼機會增多，但對比起判詐糊的比例呢？

德甲法甲備戰時間長 入球不減反增

據ESPN統計，上季英超的109次VAR改判中，逾半（63次）是因為入球過程中有攻方球員犯規，判入球無效，或是推翻12碼判決，只有40次轉化為入球，或是相關的12碼。那些腳趾公、腋下體毛越位已司空見慣，而球證到場邊看重播或是與VAR助理討論的時間，又多數沒有特別補時，也減少入球機會。

雖然樣本數細，但五大聯賽的數據也標誌着備戰倉促，難以成為英超入球騷出現的理由。最遲煞科的英超和意甲，固然入球對比上季增加，可是如期唞暑的德甲、上季腰斬的法甲也有同樣趨勢，筆者也解釋不了為何西甲淪為悶波之最。球賽閉門影響球員入球表現的說法，也沒什麼實則數據支持。

首4輪10戰入最少6球 比爾沙料難持續

對於英超忽然屢創入球紀錄，筆者的想法，與蘇柏高兩周前專欄的想法差不多。多隊的進攻戰術，透過今夏中前場引援而得以實現。奧尼屈堅斯取代長唞的韋斯利，成為阿士東維拉的前線焦點；愛華頓收購占士洛迪古斯等，令卡維特利雲可以執行安察洛堤要求的入球任務。甚至是被認為打悶蛋足球的摩連奴、莫耶斯、布魯士，所屬球隊今季亦調整戰術，找到入球方程式。

當然，如列斯聯領隊比爾沙所言，這種瘋狂的走勢，理論上還是會慢慢趨近過去的平均數，誰也學會先入1球後要調整攻守，防止倒輸而大敗一場吧（見表）。