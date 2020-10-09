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2020年10月9日星期五
巴西首擊勢缺尼馬 迎玻軍前觸傷背部 古天奴領軍爭勝
基奧特超柏天尼成就 領法國數烏克蘭 成隊史次席射手
西葡交白卷 拉莫斯C朗冰釋前嫌
荷帥法蘭迪保亞「地標」負墨國
佐高域拿度分途爭入法網決賽
卓達基26分11秒跑畢1萬米 破塵封15年世界紀錄
報業公會成立「報網通」 加強廣告投資回報率（ROI）
體壇快訊：希古恩美職罰球開齋
電視精選
英超入球騷 歸功新援夾戰術 VAR改判詐糊居多 無關備戰倉卒
奧斯爾落選廠兵歐霸大軍
富力下季主場回師香港
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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