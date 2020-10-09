基奧特超柏天尼成就 領法國數烏克蘭 成隊史次席射手

17歲卡馬雲卡寫106年歷史

法國隊昨晨有基利安麥巴比及基沙文建功，惟風頭不及正選上陣的基奧特。這名34歲車路士射手梅開二度，包括在上半場於禁區外射入世界波，助「高盧雄雞」大勝烏克蘭隊7：1。值得一提的是，17歲雷恩小將卡馬雲卡是役擔正並先開紀錄，是法國隊近106年以來最年輕的球員建功。距隊史神射手、阿仙奴名宿亨利只差9球的基奧特，被問及超越前輩柏天尼的紀錄時指：「這是我的光榮，我為球隊感到高興。不過現階段談論再破紀錄是言之尚早，當我再取得入球時才算吧。」

33歲卡佩圖意軍處子戰建功

與此同時，33歲的薩斯索羅射手卡佩圖亦有進帳，在意大利國家隊處子戰迎戰摩爾多瓦隊建功，加上隊長艾沙拉維時隔1年再於國際賽破網，領軍大勝對手6：0。主帥文仙尼上任後執教22場取得15場勝仗，再寫意軍歷史。

而波蘭隊主力射手羅拔利雲度夫斯基雖未有上陣，但憑效力西布朗的32歲翼鋒哥錫基連中三元，以5：1大破對手作客的芬蘭隊。