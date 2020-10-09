巴西首擊勢缺尼馬 迎玻軍前觸傷背部 古天奴領軍爭勝

巴西vs.玻利維亞 明早08：30開賽

哥倫比亞vs.委內瑞拉 明早07：30開賽

尼馬日前因背傷離開巴西隊集訓營，軍醫拉斯馬說：「尼馬訓練期間感到下背部疼痛，取消訓練，並接受物理治療。他將繼續接受治療和藥物治療。」拉斯馬續指出，未來24小時是尼馬能否及時康復的關鍵時刻，「我們在訓練前會做一個新的評估，然後我們可對他的狀態有一個更好的了解」。效力巴黎聖日耳門（PSG）的尼馬今季屋漏偏逢連夜雨，上月中法甲作客馬賽兩軍球員發生衝突中，他是5個領紅球員之一，同場又自稱被種族歧視，但又被指控以「中國垃圾」稱呼敵軍日籍後衛酒井宏樹，惟他最終沒有罪成。

加比爾捷西斯艾利臣比加同缺陣

受疫情影響下，巴西隊明早對客軍玻利維亞隊，是自去年11月19日友賽大勝韓國後的首仗，然而他們此役亦有曼城鋒將加比爾捷西斯，以及利物浦門將艾利臣比加缺陣，料教練鐵迪將派遣「紅軍」的羅拔圖法明奴及愛華頓的李察利臣掛帥，有望攻堅的尚有法林明高翼鋒艾華頓列比路、爭取國際賽「地標」的哈化柏林的21歲前鋒馬菲奧斯根夏，以及在中場領軍的菲臘比古天奴。而把守最後一關的，很可能是「藍月」的艾達臣摩拉斯。

玻利維亞卻是哀兵出擊，理由是他們的足總主席早於7月不幸染疫離世，現時仍無人掌舵，聯賽則未重開，據報85%球員已無正式比賽半年，較有利消息是這班國腳已在8月中開始集訓，默契應勝「森巴兵」。

占士領哥軍爭響頭炮

同日另一場世盃外是哥倫比亞隊迎戰委內瑞拉隊，主隊勢由在新東家愛華頓表現八面玲瓏的中場占士洛迪古斯領軍，而大勇的阿特蘭大鋒將杜雲沙柏達勢可向敵軍施壓。