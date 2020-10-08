足總爭取球迷新季入場 盼港府補貼成本 或先踢盃賽遷就外援

足總昨與各球隊商議新季安排，貝鈞奇在視像會議後表示，上月底已去信民政事務局爭取資助，助球隊應付場租、病毒檢測費和轉播費，但目前不方便透露金額。貝鈞奇稱港超和其他行業一樣，需要政府協助度過難關：「不少球隊的商業贊助都受（疫情）影響，很多行業都獲政府補貼，港超聯亦嘗試爭取。作為職業聯賽，球員、教練的薪金支出龐大。」

冀獲資助應付場租檢測費

提建議書分3防疫措施級別

足總又向當局提交建議書，按疫情將防疫措施分3個程度；第一是參賽職球員須家居隔離及賽事閉門，即現時港超復賽的安排；第二是毋須家居隔離，但要遵守一系列防疫指引，球賽有限度開放予觀眾入場；第三為全面回復疫情前的安排。足總正爭取新季防疫措施放寬至第二程度，意味球迷有望入場觀戰。

4隊外援來港受阻申押後開咧

新季開鑼日訂於10月24日，和今季煞科日相隔僅13天，但仍待政府等方面確認。和富大埔與佳聯元朗兩支區隊早前落實下季退出，港甲隊晉峰升班，新季將有9隊角逐。

受新冠病毒疫情影響，部分球隊的外援未能入境或工作簽證申請受阻，提出延至11月才出戰首場聯賽。香港飛馬冀於11月14日後開季，晉峰、愉園及流浪亦有類似要求。貝鈞奇形容「合情合理」，將盡量配合，或安排先踢菁英盃，各隊亦基本上同意有關建議，待今日足總董事會通過。場地方面，除現時使用的4個球場外，貝鈞奇料新季有望使用更多場地，而未參與今季復賽的球隊可隨時開操。