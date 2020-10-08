世盃南美外圍賽揭戰幔 美斯領銜後輩爭出線

美斯的世界盃冠軍夢，明早再次在南美洲區外圍賽展開。阿根廷隊主帥史卡朗尼決意以新貴圍繞他作進攻核心，而攻強守弱的問題，相信暫不會在對戰厄瓜多爾隊時顯露人前。

首擊迎厄瓜多爾料未受考驗

根據英國牛津馬丁學院（Oxford Martin School）數據，阿根廷近日的新冠病毒感染率升至全球最高，為免戰友冒險，美斯出動私家小型飛機，接載保羅戴巴拿等在歐陸效力的球員回國，但就沒有今期落選的迪馬利亞。史卡朗尼則暗示，迪馬利亞不在計劃中：「我們會有7、8個有經驗的球員為基礎……美斯需要兩個球員在他面前掩護，這是我們上屆美洲盃成績不俗的原因。」

當地傳媒指阿根廷隊陣容大定，在阿古路因傷缺陣下，史帥傾向以拿達路馬天尼斯及奧甘波斯協助美斯。仍有懸念的是門將及偏左中場位置，因為祖安梅素及盧施素均因傷退隊。客軍厄瓜多爾隊5年前曾爆冷贏兩球，新帥古斯達禾艾法路迎來首戰，自由身的老將路爾斯華倫西亞未有入選。

明早另一場大戰是烏拉圭隊迎戰智利隊，後者賽前有隊長加利美度等最少6將倦勤。烏軍則料以麥斯高美斯取代卡雲尼，伙拍蘇亞雷斯，老帥泰巴雷斯稱阿蘇、荷西基文尼斯及盧卡斯托拉拿能在馬德里體育會共事，有利國家隊爭成績。巴拉圭隊明早迎戰秘魯隊，而巴西隊後日登場。

國足集訓看女排電影《奪冠》

另外，亞洲區次圈外圍賽明年重開，但中國隊仍徵召球員集訓，據報近日沒有閉門分組賽，但去看以中國女排為題材的電影《奪冠》。