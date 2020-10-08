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2020年10月8日星期四
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聖帕羅布哥斯奪籃球歐聯
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【明報專訊】籃球歐聯決賽昨晨上演，聖帕羅布哥斯（圖）以85：74擊敗AEK雅典首度封王，為賽事4屆以來第2支奪冠的西班牙球隊。美籍控衛麥法頓攻入全場最高22分之餘，亦首膺季後賽最有價值球員（MVP）。
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