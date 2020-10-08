湖人撲火總冠軍在望 占士一眉下半場回勇奠勝 拉開場數3:1

熱火大前鋒艾迪比約因傷避戰兩仗，昨早復出擔正。湖人首節領先27：22，熱火在第2節打出一段12：2攻勢，一度反超前，但半場落後兩分。「大帝」勒邦占士和「一眉」安東尼戴維斯在第3節共取18分拉開優勢，亦延續NBA紀錄，今季連續56次3節領前下贏波，並以102：96拿下總決賽第4場，紫金軍團自2010年再封王「叫糊」。

占士是役表現慢熱，半場只得8分兼有5次失誤，但下半場回勇，全場獨取28分、12個籃板、8次助攻，第24次在總決賽交出最少25分及10個籃板，打破聯盟紀錄，亦與安東尼戴維斯、卡度維普爾及丹尼格連得分上雙。35歲的大帝此仗上陣36分鐘，已是4戰以來最少，但他不擔憂體能，又續對一眉讚不絕口：「我們互相推動、挑戰大家，到一個無人能及的層次。他這夜攻防幫到球隊，無懈可擊。」

艾迪比約復出難阻敗局 周六生死戰

另一邊的熱火亦有占美畢拿取得「準三雙」的22分、10個籃板、9次助攻，復出的艾迪比約錄得15分，亦限制雙方籃板差距至3個。惟在迪加積續缺陣下，泰萊希路及簡迪歷奴續未能提供穩定火力，熱火的命中率亦不及湖人致敗。過去只有2016年由占士領軍的克里夫蘭騎士，總決賽落後1：3下後上封王。被問及反勝奪冠的機會時，畢拿稱：「我們當然希望今仗獲勝，但會接受結果，亦不會打擊我們的信心。我要確保大家保持自信，因為下仗必須有空前信心爭勝。」艾迪比約亦承認未重拾十足狀態，將把握時間休息，迎接周六早上的「生死戰」。

風暴四奪WNBA平紀錄

另外，WNBA昨日決出總冠軍。西雅圖風暴以92：59大勝拉斯維加斯皇牌，以場數3：0橫掃對手，平紀錄第4次封后。