史普斯查無悔由低做起 剪片員變冠軍教頭 今季重燃熱火失意兵

之後就是大家熟悉的故事，沒有學過影片剪接的Spo教練，慢慢將重要的影帶駁好（當年資訊還沒數碼化），在教練團一邊學，也一邊展示分析力，數年內成為球探，再成為時任熱火主帥萊利的副手，2008年以首名美國職業球隊美籍亞裔主教練（母親是菲律賓人）的名銜接棒，再贏兩屆總冠軍。只不過他曾經決定留在德國，轉軚選擇回流，除了靠在NBA任職的父親搭路，還源於其姊的激勵：「你知道進入NBA有多困難嗎？只是因為爸爸在此不代表這件事就簡單了。」史普斯查的爸爸回憶着：「聽過這番話沒多久，兒子就來說我改變想法了。」

剪片悟戰術 兩奪總冠軍

萊利近期亦憶起當年，談及安排他負責不同職務的原因：「有時我覺得做影片分析及球探，對比單純以助教身分學習，對升任主教練的幫助更大。你要不斷鑽研戰術、很多事，Spo的籃球知識因而非常豐富。」除了硬知識，史普斯查的人際處理亦曾被低估。他沒錯也曾被麾下批評，例如年初轉投總決賽對手洛杉磯湖人的禾達斯，離隊前便稱要是自己帶領三巨頭，8年前也能贏總冠軍。勒邦占士近日卻為Spo護航：「很不幸他沒得到應有的尊重。你們總在說他有我、韋迪和保殊，任何教練都做到。如果這樣，聯盟應有更多總冠軍教練。」

被批欠執教實力獲占士護航

而今年，史普斯查已經在NBA執教第12個年頭，年期僅次馬刺老帥普波域治，季初續約至2025年，亦證明占美畢拿不是更衣室毒瘤，帶著一班失意兵再闖總決賽。熱火前日在洛杉磯湖人手上扳回一仗，大前鋒艾迪比約亦料在今早復出。無論熱火能否爆大冷奪標，Spo教練相信都獲更多球迷仰慕。

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