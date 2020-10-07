轉會告終交投靜 英超成疫市奇葩

兵工廠4.5億收購柏迪

車路士花近23億最豪

今夏十大貴價收購中，英超隊佔一半。去年被禁買人的車路士，今夏轉會窗「疫」市下豪擲近2.5億歐元增兵，但阿仙奴在「閂窗」前不惜支付5000萬歐元（約4.5億港元）違約金，收購馬德里體育會中場湯馬士柏迪，令27歲的他進佔今夏歐洲貴價兵並列第9位。

阿仙奴昨日宣布，簽下加納國腳柏迪，為死線日最重磅交易。馬體會主帥施蒙尼近年重用柏迪，柏迪在社交平台感謝效力5年的舊東家，寫道：「謝謝由第一天起已信任我，不論狀况好壞，亦沒停止相信。」

夏維斯膺標王

巴塞皇馬拜仁支出大減

總結今夏轉會窗，中場夏維斯價值冠絕群星，加上迪姆華拿及芝維爾，令車路士成為最豪球會。曼城由賓菲加收購中堅魯賓戴亞斯，6800萬歐元轉會費較身價估值高近一倍，該隊轉會總開支亦是英超第2高。

不過，不少球會財政因疫情受挫，在轉會市場未有大動作。巴塞隆拿共花1.24億歐元（約11億港元）買人，支出比去夏減逾五成，以6000萬歐元（約5.5億港元）收購比真歷，已是西甲最貴新兵。皇家馬德里整個夏天未有收購，只回收多名球員，加上出售阿舒拉夫、利古朗等，在轉會窗淨賺9850萬歐元（約9億港元）。

德甲豪門拜仁慕尼黑昨日則落實翼鋒杜格拉斯哥斯達以借將身分回歸，同日再簽馬賽右閘保拿沙亞、愛斯賓奴中場馬克洛卡及自由身前鋒祖普莫亭，以4宗交易與紅魔並列昨日之首。

33歲卡雲尼入魔

蘇帥冀成小將榜樣

歲月催人，卻有留人處。今夏回復自由身的卡雲尼，昨以33歲正式加盟曼聯，成為該隊「閂窗日」簽入的4名新兵之一。據報其周薪為21萬鎊（約210萬港元），將穿上7號球衣作賽。領隊蘇斯克查稱，這名烏拉圭籍射手既能入球，也是年輕球員的榜樣。

簽約1年 3將「閂窗日」同告來投

卡雲尼今夏未有與巴黎聖日耳門（PSG）簽短約，自3月至今未嘗披甲，但蘇斯克查仍與他簽約1年，而且有權約滿後續約1年。蘇帥說：「他的球會及國際賽入球紀錄無與倫比，可帶來能量、鬥志和領導球隊，年輕球員可從這名過去10年間，歐洲球壇其中一名最佳射手身上學習。」

卡雲尼代表烏拉圭隊上陣116次入50球，7季以來為PSG上陣301次入200球。曼聯同日亦收購阿特蘭大的科特迪瓦籍前鋒迪亞路查奧爾、彭拿路的烏拉圭籍翼鋒柏利迪斯，及波圖左閘阿歷士迪尼斯。

阿蘇大衛施華成最老新兵

卡雲尼說：「很榮幸來到奧脫福，我在沒比賽時一直很努力，渴望為這支非凡的球隊作戰。我的球員生涯中，曾在最熱情的球迷面前踢球，我知道在這裏亦一樣，期待在此延續我的足球小故事。」

與他同齡的同胞、巴塞隆拿棄將蘇亞雷斯，早前轉會馬德里體育會，而34歲的大衛施華已由曼城投皇家蘇斯達，至於36歲的中堅堤亞高施華則離開PSG，早前免費加盟車路士後即成為隊長。