占美畢拿保熱火爭冠夢 領軍挫湖人追成1：2 40分三雙總決賽第3人

熱火昨仗續有兩大主力中鋒艾迪比約及控衛迪加積因傷避戰，但星級得分後衛占美畢拿手感火熱，全場20投14中，包括14罰12中，獨取40分、11個籃板、13次助攻，3項數據均為全場最高，亦是總決賽史上第3人做出「三雙」兼取40分。

其隊友泰萊希路、鄧肯羅賓遜、哥達及後備的奧利尼克得分亦「上雙」，相反湖人雖有「大帝」勒邦占士取得25分及10個籃板，惟多名綠葉「啞火」，其中丹尼格連及卡度維普爾全場共11投1中，連同罰球僅得7分，而在前兩仗均攻入30分以上的「一眉」安東尼戴維斯，是役受犯規纏身，全場僅得15分。最終熱火以115：104擊敗湖人，取得今屆總決賽首場勝仗，追近場數1：2。

賽前自薦擔重任

主帥史普斯查讚場上天才

賽後占美畢拿稱對個人數據不感興趣：「我只追求勝利，並不在乎三雙或其他數字，我們贏了，我就為此戰果高興。」他又透露自己曾向主帥史普斯查極力爭取在場上擔起更重要角色：「我經常和教練說，自己已準備就緒。我一直相信自己能在這最大舞台做得更多，教練要求我做什麼，我都會辦到。」史普斯查賽後亦謂：「這就是他想要的。我很難形容這種感覺，但他無疑是場上天才。」

獲占士致敬：將成回味時刻

至於勒邦占士則大方稱讚占美畢拿：「他是我敬重的對手，亦是我倆對碰以來最有競爭性的一仗。個人而言，以我這年紀，未來還能有多少次這樣的交手是未知數，但我肯定這一仗，是我將來會回味的一個時刻。」雙方將於明早續戰第4場。