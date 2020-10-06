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2020年10月6日星期二
英超雙紅落難 同病相憐恥敗
紅軍遭維拉血洗 失7球67年最差
紅魔勢斥1.5億簽巴西隊左閘
拿玻里缺席作客祖雲 衛生部門賽會規例不同惹爭議
巴塞逼和西維爾 皇馬奏凱續居首
富力挫理文居次席 東方誓取愉園返榜首
愉園勢簽曼聯前中場 曾戰業餘聯賽兼職地盤工
電視精選
占美畢拿保熱火爭冠夢 領軍挫湖人追成1：2 40分三雙總決賽第3人
意新星史拿挫薩維利夫闖法網8強
體壇快訊：陳芷澄美巡賽並列66位
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【明報專訊】（請看附圖）
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