紅軍遭維拉血洗 失7球67年最差

基亞利殊英超首人參與5入球

紅軍吞最差戰績高普勉振作

昨仗是時隔67年，再有英格蘭頂級聯賽球隊在衛冕球季單場失7球，亦是利物浦隊史英超最差戰績。寫下執教生涯最大敗仗的主帥高普，直言對戰果感意外，認為不應在失球後自亂陣腳，形容是集所有錯誤於一仗，冀領麾下重新出發，又稱：「誰想要2：7的敗仗？我們之前說要創造歷史，這顯然屬錯誤那種。」

阿祖安被重提上季歐聯曾犯類似錯誤，成16強出局罪人；昨仗再出錯，高普直言對球隊造成影響。艾利臣何時復出備受關注，尤其紅軍國際賽期後首仗，即要在默西塞德郡打吡作客近况勇銳的愛華頓；高普稱他鐵定續缺陣，料需養傷6周。紅軍開季連勝斷纜，但多支勁敵失準下排第5，踢少一場的維拉則3戰全勝居次。