英超雙紅落難 同病相憐恥敗

曼聯慘負熱刺 半場失4球寫隊史

曼聯昨因一面爭議性紅牌，致大部分時間10人應戰下，以1：6慘負熱刺，失落今季首場「big 6」大戰。波基斯費南迪斯是役開賽2分鐘，射入12碼為紅魔閃電開紀錄，惟領先優勢維持不久，熱刺憑尼當比利和傷癒擔正的孫興慜各建一功，僅花5分鐘反超前。安東尼馬迪爾在28分鐘和拉美拿互有動作，先出手挑釁的後者，倒地後被罰黃牌，馬迪爾則直接領紅。其後孫興慜再獻入球助攻各一，哈利卡尼全場亦交出一入兩助攻，加上奧里亞的入球，助熱刺以6：1反勝。

蘇帥不滿馬迪爾被逐

倒戈摩帥：勝利來得合時

昨仗寫下曼聯多項隊史恥辱紀錄，包括追平於奧脫福的英超最大敗仗，上一次為2011年以1：6不敵同市宿敵曼城，亦是1079場英超賽事以來，首次半場失4球，兼主場對熱刺的最大敗仗。領隊蘇斯克查表示球員和自己均感到受傷，自言經歷最糟糕一天，又對馬迪爾被逐大為不滿，暗諷拉美拿「插水」：「對方用手臂架着安東尼的喉嚨，隔兩秒後跌倒，這絕對是個笑話。」

另一邊廂，摩連奴淨勝曼聯5球，為7年來再有英超領隊以此入球差挫舊東家，對上一次為羅渣士領利物浦以5：0勝史雲斯。摩帥指經歷上輪失分後，勝利來得合時，亦滿意麾下踢出信心。而前場雙星孫興慜和卡尼累計26個聯賽入球，為英超歷來第5多組合，並冠絕現役球員組合。