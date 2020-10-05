傑志失分爭標陷被動 富力東方最後兩輪求勝 三強鬥到煞科日

文、圖：余瑋

傑志一周前在菁英盃以3：1擊敗南區捧盃，兩軍昨午再戰，傑志起用加維蘭伙拍高美斯，以雙箭頭攻堅，但受制於南區門將謝德謙及守將列文領軍的防線，半場無紀錄。換邊後，傑志先後有蘇沙勁射及高美斯半單刀，均被謝德謙化解。「藍鳥」換入復賽後表現出色的陳晉一，終在73分鐘打破僵局，高美斯左路壓入禁區後傳中，加維蘭門前撞射中柱彈入，替傑志領先1：0。傑志及後有門將王振鵬膝傷退下火線，由郭劍橋入替。84分鐘，南區左路開出罰球，列文再傳入禁區，日籍守將川瀨浩太力壓李毅凱頂入，為南區扳平1：1。尾段傑志兩度有球員在禁區內被踢跌，但球證未有示意，雙方終各得一分。

東方煞科戰鬥富力成爭冠關鍵

傑志9戰17分，領先踢少一場的東方龍獅及富力R&F分別2分及3分，令爭標形勢再添變數。富力今午將對理文，東方明午鬥愉園，隨時再令排名大執位。一旦東、富皆勝，下周日煞科日，傑志要擊敗愉園之餘，同時需取決於東方大戰富力的賽果，才能決出今季港超冠軍誰屬。

朱志光：像拾回銀包不見金錢

對於失去爭標主導權，傑志總教練朱志光直言失望，形容像「跌了銀包，拾回但不見了金錢」。他稱球隊主導賽事，對方攻門「一隻手數得晒」，但麾下或受爭標壓力影響，未能把握一些「應入的入球機會」，並承認王振鵬傷出影響失球時的佈防。

為南區力挽狂瀾的謝德謙稱，球隊需檢討何以先後打和富力及傑志，對榜尾的愉園卻同樣亦失分；南區煞科戰將鬥理文。

（港超消息）