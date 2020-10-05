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2020年10月5日星期一
曼聯斥近億標尾會 勢簽卡雲尼 轉會窗今關閉 車路士死線前急「散貨」
廠兵主場碎錫 韋斯咸破李城不敗身
曼城賽和列斯聯 哥帥執教開季最差
PSG勢借用堅恩 艾利加西亞料返巴塞
祖雲達斯職員確診 拉素主場逼和國米
亞美尼亞國腳拒轉會 掛靴參軍赴戰場
體壇快訊：小白建功領神戶四連勝
電視精選
傑志失分爭標陷被動 富力東方最後兩輪求勝 三強鬥到煞科日
埃塞俄比亞新星首贏倫馬 傑曹5冠夢碎
陳芷澄復賽回勇 闖LPGA決賽輪
夏納法網16強負千禧後
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【明報專訊】（請看附圖）
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