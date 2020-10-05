曼聯斥近億標尾會 勢簽卡雲尼 轉會窗今關閉 車路士死線前急「散貨」

曼聯過去不乏最後一刻重磅收購，包括費蘭尼、法卡奧及安東尼馬迪爾。英國廣播公司（BBC）、天空體育及《ESPN》等報道，6月約滿巴黎聖日耳門（PSG）的卡雲尼，將與曼聯簽約一年再加優先續約一年條款，周薪約20萬歐元（約182萬港元），完成體測後最快今日加盟。其經理人亦證實，已跟紅魔達成協議。

33歲卡雲尼料簽約兩年

蘇帥信續踢出高水平

曼聯於今屆歐聯分組賽與PSG同在H組，卡雲尼有機會倒戈。卡雲尼效力PSG長達7季，是兩屆法甲神射手，但上季失正選。據報曼聯領隊蘇斯克查相信，33歲的他仍可「踢出最高水平比賽」。打比郡球員兼助教朗尼，昨在英冠作客諾域治以1：0奠勝，他亦在《泰晤士報》專欄撰文，對舊會將多蒙特翼鋒查頓辛祖視為頭號目標感費解，認為紅魔已有拉舒福特及馬迪爾等同類快馬，應優先羅致哈利卡尼這類傳統中鋒。曼聯如今羅致卡雲尼，或符朗尼期望。對於辛祖轉會，多蒙特體育總監索克稱：「大門已經關上，我說了27次！」

曼聯今夏僅簽入荷蘭隊中場雲迪碧克，據報將為辛祖開出1.1億歐元（約9.99億港元）終極報價，同時嘗試羅致波圖左閘阿歷士迪尼斯。曼聯已外借安達斯彭利拿予拉素，右閘達洛治昨亦落實借至AC米蘭一季。蘇斯克查稱，理解球迷不滿球會增兵力度，但稱此前經歷太多失敗收購，不可重蹈覆轍：「我們投放大量資金時，必須深思熟慮及考慮長遠發展。」

拜仁擬借用赫臣奧杜爾

已大肆擴軍的車路士則急於「散貨」，中場泰莫爾巴卡約高將外借拿玻里一季，中堅魯迪格獲熱刺及AC米蘭提出借用，但中場羅夫度斯卓克因周薪達15萬鎊，乏人問津；據報德甲班霸拜仁慕尼黑欲先借後買形式，羅致翼鋒赫臣奧杜爾，買斷價為7000萬鎊，但領隊林柏特稱，這名19歲英格蘭國腳仍在球隊計劃。

（轉會消息）