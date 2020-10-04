港將轉職經理人 網壇引路拒留憾 嘆支援不足高峰掛拍 黃俊鏗投身國際企業取經

前年夏天戰畢亞運，黃俊鏗（Kevin）與拍檔楊柏朗，正邁向職業生涯高峰，連奪4項職業賽男雙冠軍，世界排名更達新高的393位，無奈教練被辭退，令他頓覺意興闌珊，成績難再突破。心灰意冷之際，他毅然結束港將生涯，全因有感網壇對運動員欠支援，看透香港網球發展的障礙：「經歷過的人才能告訴你怎樣面對，當時欠缺在職業網壇有成功經驗的人帶領港隊，沒人制訂比賽部署，令我非常迷失。不想香港再有球手因此退役，所以很想幫助後輩。」

世大運奪銅創歷史 教練被炒意興闌珊

加入業界巨頭 個性內斂學打交道

放下球拍，急流勇退，他決定及早發展事業。摸索前路之際，他獲當年負笈美國時的同學推薦，應徵IMG球員經理人，前職業球員身分、在美生活經驗、普通話能力，工作要求恰似為他度身訂做，迅即在去年4月正式獲聘入行。IMG為體育業界巨頭，除了簽下世界一哥佐高域、兩屆美國公開賽冠軍大坂直美等球星，旗下網球學院亦是星將搖籃，孕育出舒拉寶娃、威廉絲姊妹等，而16歲港隊小將黃澤林亦在前年加盟。

圈子仍在網球場，但Kevin的工作不再一樣，作為經理人初哥，他主力在青少年賽事發掘可造之材，慶幸昔日經歷依舊大派用場，更笑言童年起習球十多年，似是為此工作累積經驗。過去一年，他頻頻跟隨資深經理人四出觀賽，學習球賽營運，最重要一環是建立人脈，以往球場上來回對打、與戰友應用戰術，此刻變成與教練、贊助商等打交道，個性內斂的Kevin承認最初需時適應。

抽空辦免費課程推廣網球

不過，偶然重返曾參與的賽事，不再只專注賽場，他的眼界較往日開闊得多：「見識到很多部組同時運作，才能完成一場球賽。同一地方，同一運動，現在崗位有變，要忙的事截然不同，亦要想得更周全。」訪問期間，他一再提及希望帶動本地網球風氣。在經理人工作外，他掛拍兩年以來，亦不時抽空辦免費課程和體驗日，以幼稚園學生為目標，向不同階層推廣網球。由星探到辦比賽、洽談商業贊助等，均是他的學習範疇，亦計劃未來5年繼續在外打拼，再將經驗和知識帶回香港球壇，解開退役留下的心結。

文：黃頴恩、圖：李紹昌