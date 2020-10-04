歐鎧淳膺傑青 奮鬥經歷勉港人疫下堅持

何詩蓓50自訓練賽超香港紀錄

繼上代游泳港將方力申及蔡曉慧後，28歲的歐鎧淳成為第3名「傑青」泳手。她在母親陪同下領獎，笑言童年曾渴望成為「傑青」，這次多得方力申提名圓夢。她又憶起負笈美國的往事：「在美國念大學時，可說是我游泳生涯的低谷。自己一直無法融入大學泳隊，與教練、隊友關係變差，甚至萌生離隊念頭。直至有一天，副教練提議我在每天訓練時問候一下隊友，看看能為他人做些什麼，之後明白實踐目標不能只靠天分，仍需要同伴一起奮鬥。」

歐鎧淳保持3項個人長池紀錄，包括去年在100米背泳破紀錄兼東奧達標，明夏成為首名四征奧運的港隊泳手。疫情致東奧延期，她說：「當全職運動員看似容易，單純地追逐喜歡的事，但內裏是不放棄的信念。疫情全球蔓延，香港人感到疲累，我從運動學到的，是無條件堅持目標，期望可透過不同方式發放正能量，感染他人。」

她的隊友何詩蓓亦傳來好消息，同日早上在隊內訓練賽50米自由泳游出24.79秒，較自己去年6月做出的24.85秒香港紀錄快。雖然賽事屬訓練性質，不計算香港紀錄，但她下周便會出發匈牙利再戰國際游泳聯賽（ISL），與多名奧運獎牌泳手較量，此次成績證明狀態。男將何甄陶亦於50米自由泳游出22.60秒，較已故飛魚杜敬謙的香港紀錄只慢0.22秒。