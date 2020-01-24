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2020年10月4日星期日
摩帥倒戈 熱刺疲兵惡鬥紅魔 10日5戰負荷大 人丁單薄作客陷險境
兩新援領車路士破宮 芝維爾傳射居功 文迪保不失
湖人再撲火 占士一眉得分看齊「OK組合」
拿玻里征祖雲 施連斯基染疫避戰
馬體會悶和黃潛再食白果 皇馬卡華積訓練受傷唞兩月
尼馬梅開二度領PSG四連捷 杜曹管理層爆內訌
體壇快訊：傑志港超遇南區乘勝追擊
SUN周日足球直播
歐鎧淳膺傑青 奮鬥經歷勉港人疫下堅持
港將轉職經理人 網壇引路拒留憾 嘆支援不足高峰掛拍 黃俊鏗投身國際企業取經
與網球學校攜手 善用運動成績升學
港網球壇不乏高材生 舊柏檔哈佛畢業
話當年：受父薰陶 從小刻苦有功
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【明報專訊】（請看附圖）
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