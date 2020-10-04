摩帥倒戈 熱刺疲兵惡鬥紅魔 10日5戰負荷大 人丁單薄作客陷險境

曼聯vs.熱刺 now611/621台 晚上23：30直播

熱刺今仗目標應是先不輸12碼。在過去一周，曼聯領隊蘇斯克查在擊敗白禮頓後，揶揄對方沒有摩連奴量度門框，紅魔才僥倖以12碼險勝；摩連奴當然不甘示弱：「我想他不會介意門框，不過他會想要個22碼的禁區。」然後，熱刺上場對紐卡素補時輸12碼，開季勝和負各一。當然，蘇帥也明言，大家都只是找些樂趣，摩連奴亦對曼聯沒有怨言，稱「過去能為曼聯贏的都贏了」。

孫興慜上陣成疑 借將未辦妥簽證

口水戰過後，兩隊問題不因而消散。熱刺過去10日已踢4仗，但回巢的加里夫巴利仍在養傷，昨日由賓菲加借用上季葡超神射手卡路士雲尼斯奧斯，亦未趕及上陣，令常規陣容續只餘18人，中前場球員在過去一周，近乎每人累積相等於3場比賽時間。摩連奴也不得已要在歐霸換入迪利阿里，會方則據報再次拒絕巴黎聖日耳門（PSG）的借用請求；孫興慜的腿筋康復進度，亦將直接影響熱刺是役部署。

坐鎮奧脫福的曼聯則在轉會市場繼續損手，有傳收購波圖左後衛阿歷士迪尼斯一事處於拉鋸狀態，巴塞隆拿亦否認翼鋒奧士文尼迪比利獲斟介。紅魔近期攻不銳，守不穩，可幸波基斯費南迪斯及哈利馬古尼傷勢無礙，料可正選披甲。

紅軍文尼染疫 祖達料擔正迎維拉

衛冕的利物浦明晨則作客阿士東維拉，但前鋒沙迪奧文尼賽前確診新冠病毒，有輕微病徵。他與早前染疫的新兵堤亞高艾簡達拿缺陣，迪亞高祖達及佐敦軒達臣有望正選。同樣開季全勝的主隊，或有中場巴克里首度上陣。至於阿仙奴對錫菲聯一仗，客軍賽前公布收購利物浦青訓前鋒利安比維斯達，傳轉會費2350萬鎊（約2.35億港元）。