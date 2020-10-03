體壇快訊：中國隊破混合四式接力世績

遠藤保仁外借磐田山葉

大阪飛腳的40歲前日本國腳遠藤保仁，落實外借至日乙的磐田山葉到季尾，是他自2001年由京都不死鳥加盟飛腳後，首次效力其他球隊。另外，日本隊點兵備戰本月9及13日與喀麥隆及科特迪瓦的友賽，25人名單全為旅歐球員，其中效力阿爾克馬爾的中場菅原由勢首入選。

西班牙馬里爭奪查奧爾

英超狼隊翼鋒艾達馬查奧爾日前獲祖家馬里隊徵召，但西班牙隊昨公布今期大軍時，亦向這名巴塞隆拿青訓招手。多支歐洲國家聯賽A級球隊亦點兵，其中德國隊主帥路維表明拜仁慕尼黑及RB萊比錫球員等在友賽續可休息。至於國際足協昨公布，因應南美洲疫情肆虐，球會可拒放球員出戰該洲的世界盃外圍賽。

美職倫馬選手染疫

美職科羅拉多急流昨有多兩名球員及1名職員確診新冠肺炎，7日累計最少17人染疫，明晨與波特蘭伐木者的聯賽取消。至於明日上演的倫敦馬拉松，埃塞俄比亞籍女跑手阿絲美羅賽前亦與教練確診，世界紀錄保持者比基高絲姬及男子組的傑曹，則會穿上被受爭議的新款「一剔牌」跑鞋，挑戰世界紀錄。