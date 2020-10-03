東方銀牌挫理文 5日兩盃成雙冠王 2:0輕勝 歷來第11次封王

文、圖：余瑋

旺角大球場事隔近9個月再次舉行賽事，亦是復賽後首次起用。昨仗雙方各有射手缺陣，季中加盟東方的盧卡斯及辛祖不合上陣資格，理文亦有首席射手尼迪利停賽，由澳門隊前鋒梁嘉恆今季首正選。

陳浩瑋艾華頓下半場各建一功

賽事閉門舉行，惟續有數名東方球迷及街坊，爬上旺角場的鐵欄觀戰。相比東方5日踢兩場決賽，理文有一周時間備戰，在酷熱天氣下比賽，上半場兩隊威脅埋門不多，半場互無紀錄，但尾段理文中堅余煒廉與東方左閘黃梓浩相撞，最後雙雙傷出被換走，理文由防中沙普夫改打中堅。

東方下半場換入陳浩瑋，這名中華台北隊翼鋒於76分鐘打破僵局，接應艾華頓傳中撞射破網。艾華頓於87分鐘奠勝，先起腳被理文門將袁皓俊撲出，隨即取球扣過對方射入空門，東方終2：0挫理文。

李志堅明言盡力爭三冠

李志堅首季執教東方已達成獲下季亞洲賽資格的目標，更奪雙冠。聯賽暫落後傑志1分，餘下兩仗將對愉園及富力R&F，李志堅稱會盡力續爭「三冠王」，被問早前評估聯賽假想敵沒提及傑志，他笑言「人總會犯錯」：「當時只是看分數和賽程判斷形勢。傑志現最多可獲22分，東方只是21分，兩隊沒機會再對碰，但我宗旨是盡力踢，以21分為目標。」他續道，球會計劃長遠，下季會「望遠點」包括準備亞洲賽。

理文未能繼去年菁英盃再在旺角場捧盃，主教練陳曉明讚球員已盡最大努力，並為復賽犧牲甚多，包括嚴格遵守家居隔離，似暗有所指：「球員作為香港運動員一分子，這段時間盡忠職守，很有紀律沒外出留在家，就算未能捧盃，我也為球員感到驕傲。」富力兩名教練團成員日前證實違反復賽隔離令，被罰今周不能參與訓練比賽及下周起連續7天接受病毒檢測。