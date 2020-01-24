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2020年10月3日星期六
祖雲巴塞同處G組 C朗美斯兩年首碰頭 曼聯陷死亡H組 惡鬥PSG萊比錫
AC險勝晉歐霸分組賽 抽下籤碰些路迪里爾
師徒聚首 曼城質素取勝 哥迪奧拿遇師傅比爾沙 麾下體能成隱憂
阿仙奴射贏12碼挫紅軍 8強遇曼城
愛華頓迎海鷗爭上榜首 肥安勢簽中堅紓緩傷兵潮
SAT周六足球直播
東方銀牌挫理文 5日兩盃成雙冠王 2:0輕勝 歷來第11次封王
艾華頓三膺決賽MVP 李志堅讚「相當難得球員」
10人巴塞大勝 朗奴高文讚美斯勤力
夏納輕鬆闖16強 以勝利慶教練牛一
本田宣布後年撤出F1 紅牛車隊勢陷困局
李華士勢掌76人簽約5年 總決賽首戰錄全美收視新低
體壇快訊：中國隊破混合四式接力世績
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【明報專訊】（請看附圖）
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祖雲巴塞同處G組 C朗美斯兩年首碰頭 曼聯陷死亡H組 惡鬥PSG萊比錫
AC險勝晉歐霸分組賽 抽下籤碰些路迪里爾
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