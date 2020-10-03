師徒聚首 曼城質素取勝 哥迪奧拿遇師傅比爾沙 麾下體能成隱憂

列斯聯vs.曼城 now621台 明晨00：30直播

倘需要當頭棒喝，哥帥不用等到今天，上一輪吃下李斯特城悶棍已夠提神醒腦，藍月高層也因此極速拍板重金羅致魯賓戴亞斯。佢係咪好勁？唔敢講。老生常談為外國新援初來甫到，適應環境、語言溝通、戰術融入等等，必然充滿問號和變數。然而以柏高的粗淺印象，哪怕魯賓戴亞斯據報僅屬增兵第三選擇，總算是四平八穩正正常常健健康康，有身形有位置感、經驗OK用球能力又OK的右腳（留意，係右腳）中堅，補完了拿樸迪以至尼敦阿基等潛在拍檔的左腳。

傷病亂部署 守將難配合礙進攻效率

可是別誤會，柏高絕非認為曼城就此防守固若金湯、天下無敵了。首先乃宇宙通用的因素，一如上周所指，疫情擾亂了慣常作息備戰周期，後防甩漏犯錯增多屬常態。儘管藍月不算是以穩守起家，但受到歐戰延遲結束所累，季前工夫近乎零（更有球員中招），可以輕易觀察到的現象為體能不足，無法長時間支撐高強度高位壓迫，出戰同樣受歐戰後遺的狼隊時半場跌watt，迎李城更得廿分鐘左右。

當然哥帥與藍月也有自身問題，卻跟陣式由四三三變四二三一毫無關係，也無謂跟紅頂白馬後炮地批評換走費蘭甸奴點點點。事實為看上仗數據，調入小戴納後的xG確見提高不少，最起碼禁區有傳中目標，只欠把握火候（係候，唔係喉，學好中文）。這正是阿古路值錢之處，前面入波多、斷波少，減輕防務壓力；加比爾捷西斯的中鋒作用差少少，強項卻在於前場逼搶，遮線時直跑斜跑兜彎跑、單對單出腳企定超技術，全是學問。

哥帥用史達寧甚至貝拿度施華司職假九並非第一次，惟通常只是基於戰術而讓捷西斯移任翼鋒而已，可不像目前陷於無鋒可用窘境。理論上，四二三一可以比四三三更保守，而哥帥轉陣主要目的為免除奇雲迪布尼墮後串連的責任，更多留在final third、更自由地全面發揮盤傳射和後上入楔，無奈現行人腳確實未能完全配合。結論便是進攻效率下滑，前線壓迫不力，雙防中被迫谷前，猶如陌生人的一眾後衛失去屏障，遇上高質對手即遭予取予求。

兩帥戰術風格一致 勢成個人質素對決

關於曼城的轉會消息無數，固然好球員不嫌多，惟至此也不宜奢想臨急掃貨，期望傷病狀態及早有轉機才較務實。哥帥透露跟操三天的魯賓戴亞斯有機會正選，屬好消息；根度簡國際賽期後可復出，也不壞。反觀列斯先是大勇的藍月借將積夏里遜不能倒戈，復有拜仁慕尼黑的Cuisance體檢肥佬加盟不成。最攞命大抵乃比爾沙的戰術風格，由高位壓迫至後場組織，跟徒弟幾近如出一轍，很可能演變成個人質素對決，那就高下立判了吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。