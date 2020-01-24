祖雲巴塞同處G組 C朗美斯兩年首碰頭 曼聯陷死亡H組 惡鬥PSG萊比錫

分組賽月底展開 個半月內完成6輪

32隊分成8組，抽籤焦點在祖雲達斯身處G組，將遇上巴塞隆拿，亦是C朗拿度自2018年夏季離開西甲後，於歐聯分組賽再與今夏曾鬧離隊風波的宿敵美斯交手。C朗與美斯歷來在歐聯交手5次，美斯2勝2和1負略佔優，美斯當中入3球，C朗則未「開齋」；同組的基輔戴拿模及費倫斯華路士料屬陪跑。

H組被視為今屆死亡之組，曼聯繼前屆歐聯16強後，再遇法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），後者守將馬昆奴斯哥利亞表明要為前屆出局復仇，同組還有土超巴沙克舒希及上屆打入4強的RB萊比錫；其餘英超球隊曼城和利物浦抽好籤。「藍月」在C組遇波圖、奧林比亞高斯及馬賽；紅軍在D組對手為阿積士、阿特蘭大及新丁米迪蘭特，3場作客之旅更只需飛行約3000公里，較曼城及E組的車路士少一半。衛冕的拜仁慕尼黑在A組惡鬥馬德里體育會；皇家馬德里在B組遇上國際米蘭。分組賽將於本月21及22日展開，並在一個半月內完成6輪分組賽。

羅拔仔膺上屆最佳 拜仁囊括5大獎

上屆獎項亦同時出爐，冠軍拜仁成大贏家，羅拔利雲度夫斯基榮膺最佳球員及前鋒，連同最佳教練費歷克、最佳門將紐亞及最佳後衛甘美治，一同到瑞士的歐洲足協總部領獎；最佳中場則由曼城的奇雲迪布尼奪得。