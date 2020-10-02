傑志險勝爭標形勢佳 富力職員違隔離令 罰暫離隊兼每天檢測

傑志有黃洋等主力養精蓄銳，先由羅梓駿開紀錄，及後富力前鋒迪布利在禁區被黃洋踢跌，球證譚炳煥未有示意。富力後衛謝家強及門將周煜辰其後連番解圍失誤，首為傑志正選的新前鋒加維蘭起腳，省中護空門的謝家強手部，譚炳煥直指12碼兼紅牌逐他離場，加維蘭在27分鐘操刀，助「藍鳥」領先2：0。富力易邊後換入37歲老將基奧雲尼，他即在67及76分鐘梅開二度扳平，但傑志在80分鐘由蘇沙建功險勝3：2。

新兵加維蘭開齋 蘇沙建功奠勝

傑志8戰16分升榜首，領先東方龍獅及富力分別1分及2分，只要餘下兩仗擊敗榜尾兩隊冠忠南區及愉園，將重奪港超冠軍，惟總教練朱志光說，未是時候談論爭冠，冀麾下勿自滿。就球證判決，富力主帥楊正光僅稱，香港足球各界要繼續進步。

富力落敗後再接壞消息，兩名教練團成員日前被揭違反復賽家居隔離守則，足總昨表示事件轉介醫藥委員會跟進及研究後，證實二人違反醫學指引，依例處分他們由本周一起，一周內不可接觸球隊及暫停參與訓練及比賽，為復賽後首宗違規個案。

被罰職員須連續7天接受檢測

足總補充，為確保減低病毒潛伏期的傳播風險，下周日起連續7天，涉事兩名職員每天須接受足總安排的病毒檢測，直至完成14天醫學監察期，亦要待全部檢測結果呈陰性，才可重新歸隊參與球隊訓練及比賽。

此外，足總指富力R&F已申請安排部分職球員於酒店範圍外指定地點用膳，醫藥委員會決定有條件接納相關申請，球會須遵照委員會要求下安排用膳，足總亦會適時監管情况。

文、圖：余瑋