曼市雙雄闖聯賽盃8強 愛華頓六連勝 卡維特利雲首入選英軍

紐卡素淘汰英乙隊

曼聯4日前在聯賽作客險勝，昨再訪白禮頓，輪換下正選的麥湯米尼及桑馬達均取得入球，加上保羅普巴罰球埋齋，大勝3：0。新援雲迪碧克交出助攻，門將甸恩軒達臣及後衛艾歷拜利亦兩場盃賽保持不失，與馬達都有望衝擊聯賽正選陣容。主帥蘇斯克查稱：「馬達基本上創造了自己的入球，當然我對此不會意外。雲迪碧克則兼具技術與戰術，他讓我想起自己以前，左中右、10號位也踢過，是每個教練都想要的。」同市曼城則憑史達寧梅開二度，同樣3球淨勝般尼；愛華頓則以4：1擊退韋斯咸，開季各項賽事6戰全勝；紐卡素亦憑互射12碼淘汰英乙紐波特郡。

馬古尼醜聞後重返三獅

另外，英格蘭隊為下輪歐洲國家聯賽公布30人初選名單。昨為愛華頓連中三元的前鋒卡維特利雲，與阿仙奴翼衛布卡約沙卡及李斯特城翼鋒哈維班尼斯，首度獲大國腳徵召。上月捲入打鬥事件的曼聯後衛哈利馬古尼亦獲徵召，惟曾違反隔離令的曼城中場菲爾科頓和曼聯前鋒格連活特，今次名落孫山。英軍兩周後在歐國聯A2組迎戰比利時隊及丹麥隊，此前亦會與威爾斯隊友賽。

A3組的法國隊則重召普巴及多名德甲拜仁慕尼黑球員，里昂中場艾奧亞亦首度入選，但名單未見皇家馬德里左後衛費蘭文迪。