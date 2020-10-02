湖人搶閘滅火 新丁一眉締里程碑 首戰總決賽得分史上第4高 熱火兩將傷出明早勢危

一眉之前7季效力新奧爾良塘鵝，季後賽均早早出局，今季轉投湖人首度打入總決賽。教練禾高在首仗以中鋒D侯活正選協助他，但湖人早段落後10：23。不過，他們提高3分命中率，多達9將曾得手，一度反超前32分，最終贏18分。對於首戰總決賽，一眉承認有緊張，但慶幸及時回勇：「早段經常可上罰球線，看着球穿針入網，自己也安穩一點，也更夠膽起手。球員生涯就是等待這時刻，所以我會把握。卡度維普爾在首節也射入了兩球3分，拯救了我們。」

占士第50場總決賽取準三雙

一眉10次罰球全中，21次外投11中，取34分除是總決賽新丁史上第4高，亦是歷來為湖人首戰總決賽的第3高得分球員，僅次奧尼爾及佐治麥肯。勒邦占士出戰第50場總決賽，則有25分13籃板及9助攻，並盛讚一眉攻防稱職。

迪加積或打止痛針上陣

落敗的熱火只有主將占美畢拿負傷射入23分，更有射手迪加積及大前鋒艾迪比約傷出，前者據報足底筋膜撕裂，或要注射止痛針才可在明日上陣，教練史普斯查亦可能要新秀泰萊希路或簡迪歷奴正選披甲。艾迪比約則未知是否早前的左肩傷復發，亦可能缺陣，令熱火陣容的身形更輸湖人，另一大前鋒哥達認為明日防守一眉時，不能再胡亂犯規，送對方上罰球線。

美國前總統奧巴馬亦現身虛擬觀眾席，在網上觀戰。NBA總裁阿當施華則表示，5月時曾抗拒以隔離泡泡形式作賽，而疫苗研發不是下季觀眾重新入場的唯一考慮因素。總決賽最遲在兩周內完成，但NBA賽會表示仍待確認下季安排。另外，已離任洛杉磯快艇主帥的李華士，據報獲塘鵝及費城76人招手。