美斯首為離隊風波道歉 稱本意為巴塞着想 作客爭連勝前籲齊心

切爾達vs.巴塞隆拿 now611/632台 明晨03：30直播

巴塞隆拿上季「四大皆空」，美斯公開表示希望離隊，但被拒自由轉會。他為免與會方打官司而留下，上周再為好友蘇亞雷斯被迫走而抱不平，其間更稱「再沒有事情會令我驚訝」。這名六奪金球獎的巨星，接受西班牙《每日體育報》訪問時說：「經歷這麼多的爭論，我希望事情就此結束。我們一定要團結所有巴塞隆拿人，為最美好的將來努力。」他又稱：「若大家認為這是過錯，我為自己的錯誤負責，但我的目的都是為巴塞隆拿更好和更強大……。若任何人曾因我的言行而不安，都應該明白我都是為球會着想。」

明晨西甲征切爾達

續伙法迪基沙文攻堅

美斯日前在西甲首戰射入12碼，助巴塞主場以4：0大勝維拉利爾，據報新帥朗奴高文明晨勢以同一陣容出征切爾達，意味與美斯合作攻堅的，續是上仗梅開二度的17歲新星安素法迪及基沙文，菲臘比古天奴則從後策應，但門將達史特根和鋒將巴夫韋迪因傷避戰。

美籍右閘勢成朗奴高文首簽

隨着轉會窗下周一關閉，但巴塞今夏球員「有出無入」。傳言阿積士的19歲美國隊右閘達斯已身在西班牙，如果通過體檢便會以2500萬歐元（約2.3億港元）加盟，將成為新帥朗奴高文上任後第一簽。《阿斯報》則報道，巴塞翼鋒奧士文尼迪比利加盟3年以來，傷患纏身及紀律欠佳，勢被朗奴高文放棄，潛在新東家是願斥資最多達6000歐元（約5.4億港元）收購的曼聯。迪比利若最終離開，巴塞便會積極斟洽轉會費只需2500萬歐元的里昂攻擊手迪比。此外，「紅魔」同時也傳出有意借用球員，目標是不獲皇家馬德里教練施丹歡心的前鋒盧卡祖域。