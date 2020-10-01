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2020年10月1日星期四
英超恐爆疫加密檢測 10人確診創新高 艾簡達拿染疫無緣迎廠兵
熱刺拆車闖聯賽盃8強 迪亞人有三急一度離場
車路士借巴克里予維拉 奧達文迪離城投賓菲加
葉鴻輝獲頒社區服務獎 歸功足球界 冀藉機共築港足未來
傑志富力會師將軍澳 演爭冠關鍵戰
木狼小將比士利涉藏毒盜竊被捕
體壇快訊：香港高球賽延至明年
電視精選
美斯首為離隊風波道歉 稱本意為巴塞着想 作客爭連勝前籲齊心
細威因傷退賽 未平大滿貫紀錄
小舒密加首嘗F1舞台 下周德國站亮相
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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