英超恐爆疫加密檢測 10人確診創新高 艾簡達拿染疫無緣迎廠兵

利物浦vs.阿仙奴

英聯盃16強 明晨02：45開賽

紅軍昨晨發聲明，證實新援堤亞高艾簡達拿感染新冠病毒，正按英足總指引隔離。這名中場加盟僅兩周，前日避戰主場對阿仙奴的聯賽，有指他當時已出現病徵，聲明指他病徵輕微，整體健康狀况良好，亦正逐漸好轉，當事人在社交平台報平安，寫道：「需時治癒！」

英超隊願助低組別對手付檢測費

英超規定職球員每周檢測一次，鑑於當地疫情再次嚴峻，英超最新一次確診數字亦是開季後最高，《每日郵報》指球隊正討論加強檢測，考慮恢復上季復賽時的每周兩次，賽會對此建議持開放態度。曼聯、曼城等6隊早前反對資助低組別對手檢測，但現時已轉軚，曾拒代付檢測費用的紐卡素，今晨在聯賽盃16強作客英乙紐波特郡，後者主帥布魯士稱，強制檢測的費用已由英超一方支付。上季英球壇因爆疫而暫停多月，各隊這次同意若聯賽因疫情腰斬，將以場均得分決定名次；就政府要求出手援助低組別球隊度過危機，各隊仍未達成共識。另有指英超隊獲准於室內操練，多支球隊質疑做法，認為違背防疫措施。

利物浦阿仙奴聯賽盃再交鋒

而利物浦和阿仙奴相隔3日，明晨再次於晏菲路球場交手，爭入聯賽盃8強，客隊誓報前日聯賽敗走之仇，而紅軍新季唯一敗仗，正是8月底在社區盾射輸12碼敗予兵工廠。另外，有傳阿迪達為簽入里昂22歲中場艾奧亞，將出售盧卡斯托拉拿及哥拉辛拿斯「套現」；阿仙奴上周曾以3200萬鎊（約3.2億港元）求購，據報被里昂拒絕。

（英超消息）