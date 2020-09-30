高球科學家 實驗成功贏大滿貫 揀波先浸鹽水 增肥40磅擊出開球紀錄

高球被認為是世上其中一項技術及腦筋要求最高的運動，皆因既要考慮不同球桿、擊球姿勢、擊球面角度，還要看風勢、場地傾斜度和擊球旋轉，這些非常適合當年大學主修物理的迪森布。不過，他受高球著作《The Golfing Machine》啟發，全部化繁為簡，統一每支球桿，他亦曾撰文分享書中內容：「第10章7節A的『Zero Shift』（意指揮桿旋轉時維持在同一平面），是我所有方法，每支球桿相同長度（37.5吋/95厘米）的意念，亦源於此。」

大學主修物理 劃一球桿長度

由於不需因應擊球距離及球桿而調整，意味高球初學者變相可專注熟練一種揮桿，大大減低學習難度。迪森布承認自己相對其他球手是奇怪的，「不過我一直有贏比賽，也打入世界前十，想不到大家反駁這個方法的理由」。他追求極致的另一體現，是賽前將高球浸在鎂鹽溶液中，篩選會飛行不穩定的球：「當球在水中轉動時不規則，我就知道重心不在球體正中央，大概一打有約3、4個這樣的波。」

唯一低標準桿 美國公開賽封王

單是揮桿技術對迪森布來說不足夠，疫情期間，他增重40磅，每日攝取6000卡路里，在月初完結的2019/20球季，以322.1碼打破單季平均最長發球紀錄。其後的美國公開賽，顯示了他長草救波、上果嶺的準繩度，令他成為唯一低標準桿完成的球手。

儘管美國高球協會年初發表研究報告， 指現代發球距離愈來愈長，對矮小球手愈來愈不利，球場亦難持續擴建，未來或限制球桿及球的製造，這個「科學家」應可找到他的過牆梯。

（體壇HeatMap）