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2020年9月30日星期三
占士老將對決鬥剋星 總決賽開鑼領湖人撲火 誓抗伊古達拉死守
拜仁德超盃誓雪恥 決戰蜂兵 羅拔仔劍指第5冠
紅軍反勝廠兵三連捷 新兵祖達地標開齋
熱拿亞爆疫14職球員確診 意甲恐煞停球迷入場
巴塞審視會長不信任投票 或遭彈劾提早下台
足總下周議新季港超或延期
法網鏖戰365分鐘 意球手過關寫大滿貫歷史
體壇快訊：何詩蓓獲准出征匈國
電視精選
高球科學家 實驗成功贏大滿貫 揀波先浸鹽水 增肥40磅擊出開球紀錄
美巡疫下搶先重啟 缺統一賽制被批不公
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【明報專訊】（請看附圖）
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占士老將對決鬥剋星 總決賽開鑼領湖人撲火 誓抗伊古達拉死守
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