占士老將對決鬥剋星 總決賽開鑼領湖人撲火 誓抗伊古達拉死守

湖人vs.熱火 體通天下 明早09：00直播

占士於2015年起效力克里夫蘭騎士期間，四度在總決賽遇上金州勇士（見表）。根據統計，自2015年總決賽起，沒有球員比伊古達拉更懂防守占士，皆因占士在對位攻防的投射命中率僅44%。雖然伊古達拉已36歲，比占士年長11個月，離開勇士後在熱火亦只是後備，但對正選的占美畢拿仍有相當參考意義。伊古達拉賽前說：「你要知道你在防守世上最具天分的球員，犯錯就會受到懲罰。你只能推他向不擅長的地方，發揮自己。」

熱火現時只有伊古達拉及老將哈斯林收藏過總冠軍指環，相反湖人有占士、丹尼格連、朗度等6將，但湖人主帥禾高覺得，最重要是看到其他球員也有王者風範：「經驗重要但不是全部，就如一句老話，『王者在成為冠軍前，便已展示氣魄』。」

禾高冀展風範 熱火外線成關鍵

兩隊今季兩次常規賽對碰皆由湖人勝出，但賽果參考價值不大，因當時伊古達拉與大前鋒哥達未由孟菲斯灰熊來投，射手鄧肯羅賓遜及新秀泰萊希路也未站穩陣腳。中鋒艾迪比約在季後賽的狀態不俗，亦有助提升他面對安東尼戴維斯的信心，免再錄之前對賽的尷尬數據，艾迪比約稱：「現在想想，只剩你和另一隊還未倒下，其中一邊會捧盃，當然我們知道這未完結。」只要熱火能減低「大帝」及「一眉」的進攻優勢，另一方面展示聯盟第二佳的3分球效率，仍有可能繼占士領銜的三巨頭年代終結後，在奧蘭多迪士尼的隔離區內，7年來首奪總冠軍。

李華士辭任快艇主教練

另外，洛杉磯快艇宣布名帥李華士辭任主教練。58歲的他是隊史領軍場數及勝率最高的教練，執教7季六度進軍季後賽，但今季在球星利安納及保羅佐治壓陣下，被丹佛金塊淘汰，未曾突破西岸次圈。《洛杉磯時報》稱李華士被炒後，快艇助教盧爾是繼任大熱。