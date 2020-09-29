東方足總盃封王 3季首冠 2:0挫富力破錦標荒 李志堅劍指三冠王

文、圖：余瑋

東方自2015/16年球季贏得港超及高級組銀牌，對上3季「四大皆空」 ，包括兩屆銀牌飲恨。東方上次贏足總盃是2013/14年「東方沙龍」時期。

功臣艾華頓膺決賽MVP

東方今季改由李志堅執教後大換班，季初引入10名「堅家軍」，季中再簽入射手盧卡斯及辛祖，一度多達30名球員。復賽後於聯賽暫居首，並在兩大盃賽打入決賽。力爭「三冠」首關先對「千萬大軍」富力，兩軍均以攻力見稱，惟決賽上半場形勢膠着互無紀錄。

東方換邊後4分鐘打破僵局，由巴西入籍的中堅基頓接應角球頂入。68分鐘，富力前鋒迪布利射門「省」中禁區內的東方中場迪高手肘，球證未判罰。東方「森巴兵」艾華頓於77分鐘，把握富力中場古拿解圍失誤抽射破網，助東方勝2：0，隊史第5次贏足總盃，取得下季亞洲賽資格，自2018年後再返亞洲賽場。艾華頓賽後獲選為決賽最有價值球員（MVP）。

上季在和富大埔首奪港超的東方主帥李志堅，連續兩季獲錦標，且近兩季與富力主帥楊正光交手取6勝1負（見表）。他稱贏足總盃是達成今季計劃第一步，緊接會盡力在周五銀牌決賽完成第二步，並指球隊最大優勢是球員充裕，復賽後陣容變動較小。

葉鴻輝:重奪冠軍增信心

見證東方高低起跌的門將葉鴻輝說，球隊近年成績欠佳，今次捧盃意義特別大：「相隔這麼久重奪冠軍非常開心，相信這錦標會增強隊友不少信心，踢好銀牌決賽及餘下兩場聯賽，繼續爭冠。」他又指今季最大轉變是球員心態，落場比以往更搏命。

賽事閉門舉行下，數名東方球迷走到大球場後方的山坡為愛隊吶喊打氣。阿輝特別感謝他們，並盼將這錦標獻給一名近日離世的東方球迷。