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2020年9月29日星期二
曼城慘敗 哥帥調動捱批 2:5負李城 領藍月首單場失5球
熱刺英聯盃迎車 孫興慜因傷避戰
熱火6年首闖總決賽 4:2淘汰綠軍 惡鬥湖人爭冠
嘉奧芙爆冷挫干達闖次圈
美斯法迪合力炒「黃潛」 巴塞旗開得勝
祖雲僅和羅馬 C朗樂觀派路憂愁
足壇快遞：PSG三連勝升第7
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東方足總盃封王 3季首冠 2:0挫富力破錦標荒 李志堅劍指三冠王
富力兩教練疑違隔離令 暫禁足場邊
港單車隊仿奧運日程備戰
體壇快訊：施比歐洲大師賽封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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