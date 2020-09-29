曼城慘敗 哥帥調動捱批 2:5負李城 領藍月首單場失5球

曼城此役因有射手加比爾捷西斯和阿古路因傷缺陣，被迫排出無鋒陣。倒戈李斯特城的翼鋒馬列斯，甫開賽4分鐘便為曼城打開紀錄。而李城藉占美華迪37分鐘射入12碼扳平。51分鐘，曼城以前鋒利姆戴納入替費蘭甸奴。3分鐘後，華迪近柱建功反超，至58分鐘更射入另一極刑，令33歲零260天的他，成為繼17年前的舒寧咸（時年37歲）後，在英超大演帽子戲法的年齡最大球員。華迪在英超已累計入18球12碼，僅次曼城翼鋒史達寧的19球紀錄。

李城入3記12碼破英超紀錄

華迪的隊友占士麥迪臣其後在77分鐘射入世界波。84分鐘，馬列斯開角球予尼敦阿基頂入追近至2：4，但李城中場泰利文斯88分鐘射入第3個12碼，終令曼城以2：5大敗，也是「藍月」438場以來首度在主場失5球，亦是曼城主帥哥迪奧拿執教686場首次單場失5球。

哥迪奧拿總結敗因道：「問題在於球員急於入第2和3球而增加壓力。我們需要的是冷靜和耐性，因己隊禁區內沒有前鋒，這是困難的。這只是第2場聯賽，不能讓它再發生。」惟球會名宿米卡李察士認為費蘭甸奴離場種下禍根，事關另一中場洛迪卡斯簡迪的防守危機意識較弱，「弄致中門大開，防守一片混亂」。

曼城6.2億簽賓菲加中堅戴亞斯

此外，曼城昨宣布羅致賓菲加的23歲中堅魯賓戴亞斯，同時讓曾效力波圖的奧達文迪轉會賓菲加，轉會費1500萬歐元（1.4億港元）。這名32歲阿根廷籍守將，於2015年由華倫西亞加盟曼城，共為後者上陣210次入11球。