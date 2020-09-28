體育

歐鎧淳張小倫網上教學生在家訓練

【明報專訊】已奪東京奧運資格的港隊「飛魚」歐鎧淳（左）及劍擊大師兄張小倫（右），近日參與賽馬會動感校園計劃網上開學活動，為千名中、小學生及家長示範活力操，在疫下呼籲學生在家訓練。

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