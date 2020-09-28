東方富力足總盃求雙贏 李志堅放開往績包袱 爭冠入圍下季亞洲賽

本地球壇昨戰畢菁英盃決賽後，今午移師大球場上演足總盃決賽。由於冠軍可取得下季亞洲賽資格，對於近兩季「四大皆空」的東方，抑或參加港超4季爭首冠的富力均不容有失。東方上次贏足總盃已是6年前，近年盃賽均鎩羽而歸，經歷多季無冠後，上季領和富大埔首奪港超的李志堅，帶同多名「堅家軍」部下來投，即在聯賽、足總盃及高級組銀牌挑戰3冠，本周連同銀牌賽，需在5日內踢兩場決賽。

東方贏往績 楊正光盼富力破宿命

李志堅首關對上千萬大軍富力，陣容包括上季香港足球先生伊高沙托尼及謝家強等舊部。他說，知己知彼固然有優勢，但決賽是另一回事：「決賽一場分勝負，球員體能及心態是勝負關鍵。」東方門將葉鴻輝說，球隊近年成績欠佳，盼把握機會奪冠：「兩隊實力接近，球員在決賽臨場發揮顯得重要。」

李志堅近兩季先後在大埔及東方，面對楊正光領軍的富力錄得5勝1負，包括連續兩屆銀牌4強取勝，僅在上屆菁英盃分組賽落敗，堅sir笑言希望保持佳績，但重申「足球賽是每場及每分鐘計算」。

富力豐厚獎金激勵士氣

基地在廣州的富力，上月獲確認合資格代表香港參加下季亞洲賽。今次是楊正光執教富力後首闖決賽，他稱球會上下均非常渴望爭冠，透露會方訂下的冠軍獎金不菲，推動球員爭勝：「面對頻密賽程，鬥心很重要。東方死球攻勢強，我們會做好佈防，後防盡量減少犯錯。」富力上周五才踢畢聯賽，較東方少兩天休息，中堅謝家強承認，防守東方三大前鋒盧卡斯、辛祖及艾華頓非易事，最佳戰術是跟東方鬥攻，爭取更多入球。