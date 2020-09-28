馬體會大勝 阿蘇處子戰傳射居功

馬體會由祖奧菲歷斯及迪哥攻堅，後者於9分鐘接應頂入先拔頭籌，隊友沙奧尼古斯其後主射極刑宴客，令球隊只能以1球領前上半場。換邊後安祖哥利亞及祖奧菲歷斯分別於47及65分鐘各入1球拉開比數。70分鐘，阿蘇後備上陣，他僅花兩分鐘便交出助攻予馬高斯洛蘭迪，再於85及完場前補時4分鐘梅開二度，終以6：1大勝。馬體會主帥施蒙尼賽前稱，蘇亞雷斯上周五已開操，對球隊具積極作用：「他可為前線帶來更強火力和良性競爭。他看來充滿動力和很興奮。」

皇馬險勝貝迪斯開齋

皇家馬德里首戰作客與皇家蘇斯達互交白卷，昨晨作客貝迪斯力圖開齋。皇馬前鋒賓施馬在14分鐘助攻費達歷高華維迪先開紀錄，但被主隊後衛艾沙文迪及中場威廉卡維奴破門，上半場以1：2落後。48分鐘，皇馬藉貝迪斯中場艾馬臣艾巴里斯杜擺烏龍追和，後者更在68分鐘領紅，皇馬終憑守將沙治奧拉莫斯於82分鐘操刀12碼得手，以3：2險勝，打開勝利之門。