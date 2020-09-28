紅軍再遇廠兵現暗湧 「雙艾」有傷缺操 高普嚴陣鬥阿迪達

利物浦vs.阿仙奴 now621台 明晨03：00直播

阿迪達去年尾執教阿仙奴，迄今領軍32次20勝6和6負，勝率達62.5％，上月連挫車路士及利物浦，勇奪英格蘭足總盃和社區盾冠軍，令高普印象深刻，他說：「阿迪達入主阿仙奴的時間雖然不長，但看來是個傑出領隊。你可看到這球隊攻守平衡很好，組織能力強，球員能自由發揮，阿迪達將他們放在合適位置，反擊速度極快，可為你帶來麻煩。」

艾利臣艾簡達拿恐缺陣 法明奴爭開齋

高普續稱，阿迪達改變了阿仙奴的戰意，「當初不會有太多人相信阿仙奴可以奪標，但他成功了，而且連贏兩個」，又稱阿仙奴已重返爭奪英超冠軍行列，與曼城、曼聯、車路士和熱刺等看齊。然而，高普並不認同對賽兩連勝的阿仙奴佔上風，強調這是一場不同的比賽，往績令他們有信心反擊。「埃及文明」進攻組合中，穆罕默德沙拿與沙迪奧文尼今季已開齋，羅拔圖法明奴卻斯人獨憔悴，但加盟紅軍5年的他，曾在英超八度攻破阿仙奴大門，是時候爭取「士哥」，抹去上季主場只入兩球的污名。另外，門將艾利臣比加及新兵中場堤亞高艾簡達拿，昨晚據報因傷近日沒有練習，此役未必會披甲。

阿迪達籲麾下須自強不息

阿迪達亦向高普送高帽：「利物浦已在歐聯和英超封王，他們已是另一層次，並提高英格蘭足球的水準，曼城這些年的成績亦有功勞。為了繼續可在這水平角逐，我們必須自強不息。」阿仙奴近3次碰利物浦保持90分鐘不敗，但各項賽事近8次作客晏菲路的成績2和6負失30球，連同周五在聯賽盃16強再鬥紅軍，硬仗連連。

另外，阿仙奴續向里昂的22歲中場艾奧亞打主意，但這支法甲球會不滿對方只願斥資3200萬鎊加浮動條款900萬鎊，認為合共4100萬鎊（約4億港元）太少；據報艾奧亞較早前的身價為5400萬鎊（約5.3億港元）。