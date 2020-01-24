湖人淘汰金塊稱霸西岸 10年來首闖總決賽 場數贏4:1 占士再寫歷史 誓承傳高比精神

金塊過去兩輪在落後場數1：3下反勝，來到西岸決賽巧合再次落後1：3，但在昨早的第5戰，「大帝」占士貢獻38分，16個籃板及10次助攻，第4節末段被金塊追至4分差距時，他連取關鍵12分擴大優勢，助湖人以10分優勢取勝。35歲的占士領湖人相隔10年再打入總決賽，對上一次正是由高比拜仁帶領。他年初因直升機空難離世，占士賽後再憶起前輩：「每次穿起紫金戰衣，就會想起他。他對自己及隊友要求一樣高，我們知道要有一樣的目標，才能追趕他的成就。」

占士第10次躋身總決賽，勝過聯盟27隊任何一人，同時破盡多項紀錄，包括在季後賽累積15次三雙；今屆季後賽亦錄得4次三雙，追平「魔術手」莊遜在1991年為湖人創下的紀錄。

熱火今鬥塞爾特人爭另一席位

魔術手在社交網恭賀後輩，又憶述一段往事：「記得占士決定與湖人簽約，他就對我們說，我一定會帶大家重返總決賽，他真的做到了！」湖人隊史第32次打入總決賽，打破NBA歷史，總決賽對手將是塞爾特人及熱火的勝方，熱火領先場數3：2。