傑志南區決戰菁英盃 陳晉一大勇爭標

蔡子濤信心提升續把關

菁英盃改為分組賽踢雙循環，兩組首名合演決賽，每場派U22球員的規定由2人增至3人。前屆菁英盃冠軍傑志復賽賽程緊密，總教練朱志光稱會給較多青年球員上陣，希望他們珍惜機會。「藍鳥」小將陳晉一、史雲斯頓及今年入籍的畢頓等勢落場，剛滿18歲的陳晉一復賽後表現突出，聯賽兩仗3球均有份參與。雖然兩仗踢足全場，但他稱已做好體能恢復，渴望參與職業生涯首項決賽。

南區在B組入8球僅失5球，今次是隊史第3次打入決賽爭首冠，新援佐佐木周及史提芬彭利拿不合資格上陣，惟小將在復賽表現不俗，包括南區上季U18聯賽冠軍成員鄭進泓及黃獻中，上周中聯賽正選的21歲門將蔡子濤，面對東方龍獅僅負一球，他稱信心提升，準備好迎接首場決賽。

吳卓蔚加盟台中藍鯨

另外，香港女子足球隊門將吳卓蔚外流台灣，完成隔離後昨午踏足台中藍鯨主場。這支當地女足勁旅剛於木蘭女子聯賽奪亞，下月31日出戰聯賽盃4強，吳卓蔚稱：「感激愉園教練過去的協助，也感謝藍鯨對我保持耐性，我會保持一團火，把冠軍拼回來。」