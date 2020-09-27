賽艇港將上岸任DJ 廣播道悟運動真諦 放下獎牌壓力 轉型推廣體壇

電台錄音室內，操作複雜的混音儀器，和來賓侃侃而談，眼前的吳詠希（Nicole）過着和6年前截然不同的生活。和賽艇朝夕共處7年，退役後投入陌生圈子，她笑言猶如「轉項」。運動員和DJ看似風馬牛不相及，但她體會當中的共通處：「兩者都講自我要求，賽艇動作由初學到高手都看似一樣，要在當中尋求突破，如今每日主持相同節目亦然。」

以運動員精神適應新環境

踏入傳媒行業的木人巷，面對挫折仍要求進，運動員的堅忍正好派上用場，亦是Nicole形容的「can-do attitude」，相信事在人為。入行前，她早有心理準備一切歸零，唯獨最怕自我介紹：「自問沒頂尖成績，覺得愧對運動員這身分，後來慢慢調節心態，學懂欣賞自己昔日的努力。」

Nicole曾是技巧體操港青代表，中二初次接觸賽艇，憑體能和協調優勢，不足一年獲教練青睞。她應邀轉項加入賽艇隊，同年以14歲之齡成為亞青賽最年輕港將，隔年再戰摘下女子單人艇銀牌，亦在亞洲盃穿金戴銀，曾征戰東亞運及世界盃。升讀中文大學政治與公共行政學系後，她花盡課餘時間兼顧訓練，惟成績漸陷瓶頸，加上減磅壓力深感焦慮。

2014年亞運前退役 主持節目介紹冷門運動

大學二年級開學當晚，Nicole臨時接獲教練通知翌日過磅，連夜外出跑步，馬料水往返烏溪沙路上，情緒瀕臨崩潰，苦澀滋味至今難忘。翌年初夏，港隊投入備戰2014年仁川亞運，一天清晨她如常由中大宿舍到火炭訓練，室友的短訊成退役導火線：「她問我是否很大壓力，為何近來每晚都哭着入睡，我才驚覺已頂不順。」

她不久後申請退隊，翌年畢業在港協工作，最終決定減薪轉行，把握機會實現多年的DJ夢。她現於商台主理時事、生活資訊和社福節目，又因運動員經歷介紹冷門運動，至今主持逾百集，令她深受啟發：「以前我的體育世界只有城門河和體院，划贏才是一回事，但原來運動有很多形式，值得我用心發掘，不必拘泥於獎牌。」曾經的運動夢，與刻下的電台夢交集，Nicole格外珍惜此奇妙緣分，盼繼續以傳媒身分讓體育和大眾扣連。

文：黃頴恩、圖：林靄怡