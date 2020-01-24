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2020年9月27日星期日
藍月迎李城傷兵滿營 僅餘13常規球員 科頓史達寧領銜攻堅
白禮頓5次中框破紀錄 完場後輸12碼贈曼聯首勝
巴塞首擊人面全非 蘇亞雷斯離隊 感激美斯抱不平
莫拉達期待與派路C朗再合作
塞爾特人反勝熱火 塔圖締紀錄保總決賽希望
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賽艇港將上岸任DJ 廣播道悟運動真諦 放下獎牌壓力 轉型推廣體壇
退役兼職教練 改變學生重燃初心
喜見企業助運動員重投社會
傑志南區決戰菁英盃 陳晉一大勇爭標
俄羅斯站頭位起步 咸美頓力追舒密加紀錄
體壇快訊：杜班迪斯多哈站封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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