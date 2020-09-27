巴塞首擊人面全非 蘇亞雷斯離隊 感激美斯抱不平

舊將抨擊不近人情

馬德里體育會前晚和蘇亞雷斯簽約兩年，這名烏拉圭隊前鋒續披9號戰衣，昨在首課操練和染疫後康復的施蒙尼見面。西班牙Cope電台報道，施蒙尼計劃今晚主場對CF格蘭納達的開咧戰，起用這名新援射手。因被棄用而離開巴塞的阿蘇，回應美斯日前為自己撐腰：「他非常了解我，能以正面形象離開，令我感自豪。我將繼續前行，施蒙尼和球迷給予我很大動力。」多名巴塞舊臣續抨擊舊東家，現效力摩納哥的中場法比加斯，對母會處理功臣轉會的手法感失望，回歸巴甲的丹尼爾和已退役的伊度奧則斥巴塞不尊重球員。

施丹：巴塞今季更難應付

巴塞近日與安素法迪續長約，據報此前拒絕以總值1.5億歐元（約13.5億港元）出售他，明晨迎戰「黃色潛艇」亦勢遣這名17歲新星擔正，伙美斯及基沙文攻堅。而皇家馬德里上季力壓巴塞稱霸聯賽，主帥施丹認為經歷上季後，巴塞將為重奪冠軍拼盡所有，預期將更難應付這支宿敵。

上季歐霸冠軍西維爾兩天前在歐洲超級盃，苦戰至加時敗予拜仁慕尼黑，明晨作客迎戰卡迪斯，體力將受考驗。