藍月迎李城傷兵滿營 僅餘13常規球員 科頓史達寧領銜攻堅

曼城vs.李斯特城 now611/621台 晚上23：30直播

捷西斯於上仗對狼隊時傷出，即使巴西隊下月才出戰世界盃外圍賽，他亦需要退出國家隊大軍，加上阿古路亦要養傷多兩個月，曼城未來3仗都不會有一隊正前鋒可用，勢要以史達寧客串掛帥。惟史達寧近3季英超8次串演中鋒，只有2入球1助攻，其他位置球員需分擔更多入球責任。然而，馬列斯、拿樸迪新冠病毒肺炎剛癒，狀態不足，也影響戰術部署。

哥帥拒用小將 擬重組防線

曼城近季經常未能兼顧多條戰線，相對車路士、利物浦等，少用青訓球員是哥迪奧拿常被批評之處。雖然17歲前鋒利姆戴納在聯賽盃表現不俗，但哥帥認為他未是時候踢英超：「我們只剩13名一隊球員，要用到青年軍，說的不只是操練，還有比賽，但不要忘記，就如早幾年的菲爾科頓一樣，他（戴納）只得17歲，要時間爬上每一個梯級。」20歲的科頓料取代史達寧，擔任正選左翼鋒。

伊雲斯復出領李斯特城出征

另外，曼城據報出價收購西維爾中堅祖利斯古迪被拒，轉移目標至賓菲加的葡萄牙國腳魯賓戴亞斯，出價5000萬鎊（約4.93億港元）加上奧達文迪，事成的話，總算在前隊長高柏尼離隊1年後，完成後防大換血。

作客的李斯特城同樣兵源緊絀，但主要在防線。中場尼迪迪上仗客串中堅傷出，領隊羅渣士承認對方拉傷大腿外展肌，昨日施手術，約需3個月康復。他慶幸莊尼伊雲斯跨季停賽期滿及時復出，右後衛列卡度彭利拿亦已復操。羅渣士認為占士麥迪臣、哈維班尼斯經過上季，可以貢獻更多。

上場大勝的熱刺今晚則迎戰紐卡素，料有聯賽盃後顧下會稍作輪換。歐霸正選的中場迪利阿里會否上陣備受關注，主帥摩連奴暗示阿里應向隊友尼當比利學習：「（尼當比利的進步）是我想見的，我不會想要經常埋怨未獲派上陣的球員。」