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2020年9月26日星期六
英超非常時期有利入球騷 疫情打亂備戰 防務成致命傷
曼聯征白禮頓爭首勝 蘇帥撐馬古尼連迪路夫「不錯的拍檔」
南野傳射居功助紅軍狂勝 高普:他絕對優秀
小戴納地標建功助曼城晉級 哥帥證續予機會
美斯為阿蘇被巴塞踢走抱不平 「不能再與你分享每天感難過」
足壇快遞：卡利亞里免費簽高甸
SAT周六足球直播
拜仁歐超盃封王 朝六冠霸業進發 馬天尼斯加時奠勝 2:1反克西維爾
熱刺晉級 賽前踢爆對手龍門架不合格
富力大勝愉園升次席
東奧組委會公布52項節省開支修訂
金塊負湖人 連續3輪陷1:3困境 梅利:再創奇蹟必須進步
法網明開戰 拿度抽下籤 每日觀眾上限降至千人
體壇快訊：咸美頓俄國挑戰舒密加紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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